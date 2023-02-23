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Пентагон: Китай поки не давав зброю росії, але Пекін не закрив це питання.

23 лютого 2023, 14:25
Пентагон: Китай поки не давав зброю росії, але Пекін не закрив це питання.
Фото: EPA/UPG
США наразі не фіксують передачу Китаєм озброєння для потреб росії. Проте Пекін ще не зняв питання надання летальної допомоги з розгляду.

У Пентагоні заявили, що США не бачать, щоб Китай давав озброєння росії, проте Пекін не знімав цього питання з розгляду.

Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

За її словами, США ще не бачили, що КНР надавала росії летальну допомогу для війни проти України. Вона наголосила, що китайці одночасно не знімали питання військової допомоги рф з розгляду.

Заступниця прес-секретаря Пентагону додала: якщо Китай надасть зброю країні-агресору, будуть наслідки.

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