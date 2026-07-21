Пентагон: майже 100 військових США поранені у конфлікті з Іраном

Більшість травм американських військових – легкі струси мозку.

Майже 100 військовослужбовців США отримали поранення різного ступеня тяжкості від початку конфлікту з Іраном 7 липня.

Про це повідомили у Пентагоні, пише телеканал CNN.

За словами речника американського оборонного відомства, більшість травм були незначними та пов’язані зі струсами мозку.

CNN зазначає, що американські військові частково затримують оприлюднення інформації про поранення, пояснюючи це необхідністю захисту особового складу.

Водночас у середу має відбутися церемонія повернення тіл американських військових, які загинули під час бойових дій. За даними представника адміністрації Дональда Трампа, йдеться про трьох загиблих військовослужбовців.

Раніше президент США заявляв, що Іран понесе відповідальність за їхню загибель.

Раніше ми писали, що США та Ірану запропонували припинити вогонь на 10 днів.