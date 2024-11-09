Пентагон моделює варіанти дій на випадок радикальних наказів Трампа

При чому Міноборони мало що може зробити наперед, аби убезпечити військових від зловживання владою з боку нового президента.

У Пентагоні відбуваються неофіційні дискусії щодо того, як Міноборони США реагуватиме у разі, коли новий президент Дональд Трамп віддасть наказ розгорнути війська на території країни чи звільнити значну частину аполітичних співробітників.

Про це пише CNN з посиланням на представників оборонного відомства.

Раніше переможець цьогорічних президентських виборів Трамп припустив, що буде готовий використати збройні сили США нібито для забезпечення правопорядку всередині країни, а також для масових депортацій. При цьому він заявив, що хоче укомплектувати федеральний уряд лояльними до нього людьми і «вичистити корумповані структури» в системі національної безпеки США. Як результат, чиновники зараз розігрують різні сценарії, готуючись до капітального ремонту Пентагону.

"Ми всі готуємося і плануємо найгірший сценарій, але реальність така, що ми ще не знаємо, як це буде відбуватися", – сказав один з представників Міноборони США.

Обрання Трампа президентом також викликало в Міноборони питання про те, що станеться, якщо той віддасть незаконний наказ. Особливо якщо його призначенці всередині Пентагону ніяк тому не протидіятимуть.

"Закон зобов'язує війська не підкорятися незаконним наказам. Але питання в тому, що станеться потім – чи побачимо ми відставку вищого військового керівництва? Чи вони розцінять це як відмову від своїх людей?", – зазначив інший представник оборонного відомства.

Наразі незрозуміло, кого Трамп вирішить призначити міністром оборони. Хоча на думку чиновників, новий президент та його команда намагатимуться уникнути "ворожих" стосунків з військовими, які були за часів його попередньої адміністрації. Принаймні таку думку висловив колишній військовий чиновник, який має досвід роботи в першій адміністрації Трампа.

Представники оборонного відомства також намагаються визначити цивільних службовців, які можуть постраждати, якщо Трамп відновить Список F – указ, який він вперше видав у 2020 році. Якби цей указ схвалили, то він перекласифікував би величезну кількість неполітичних, кар'єрних федеральних службовців в уряді США, аби їх було легше звільняти з роботи.

У CNN зауважили, що Пентагон мало що може зробити, аби заздалегідь захистити збройні сили від потенційного зловживання владою з боку головнокомандувача. Юристи Міністерства оборони можуть давати і вже дають рекомендації військовому керівництву щодо законності наказів, але не існує реальних правових гарантій, які б завадили Трампу використовувати американських солдатів для охорони правопорядку на американських вулицях.

За даними ЗМІ, колишній голова ЦРУ та державний секретар у першій адміністрації Трампа Майк Помпео може отримати посаду міністра оборони.