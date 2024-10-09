Засідання "Рамштайн" можуть перенести через ураган в США

Через ймовірний найсильніший ураган в історії засідання можуть перенести в іншу країну.

Наразі йде мова про те, щоб об'єднати його із засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня, пише Голос Америки, посилаючись на заяву речниці Пентагону Сабріни Сінгх.

В Пентагоні обдумують, чи переносити зустріч у форматі "Рамштайн" в Німеччині, яка мала пройти цієї суботи, 12 жовтня, через ураган і зміною планів президента США Джо Байдена.

"Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі в контактній групі з питань оборони України. Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі міністра", - заявили в міністерстві оборони США.

В Пентагоні заявили, що поки не мають остаточного рішення щодо переносу засідання групи з питань оборони України.

Її ймовірно можуть об'єднати її з засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня.

"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше", - сказала речниця відомства.

Також через стихійне лихо стало відомо, що Байден відклав візит до Німеччини.