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Пентагон назвав суму, яку США вже витратили на війну з Іраном

22 липня 2026, 08:31
Пентагон назвав суму, яку США вже витратили на війну з Іраном
джерело Instagram Pete Hegseth
Вона майже на 8 млрд більша за попередню офіційну оцінку.

Війна США проти Ірану вже обійшлася Вашингтону у 37,5 млрд доларів, що майже на 8 млрд більше за попередню публічну оцінку.

Про це під час слухань у Конгресі заявив міністр оборони США Піт Ґегсет, повідомляє Reuters.

За його словами, ця сума включає як уже понесені витрати на бойові дії, так і прогнозовані видатки до 30 вересня. Водночас Ґегсет не уточнив, за якою методикою Пентагон розрахував загальну вартість війни.

Очільник Пентагону також попередив, що без додаткового фінансування американські військові будуть змушені скоротити масштаби бойової підготовки.

Це був перший виступ Ґегсета в Конгресі після відновлення на початку місяця бойових операцій США проти Ірану. За останніми даними, у війні загинули 17 американських військових, ще один вважається зниклим безвісти після удару по американській базі в Йорданії. Від початку конфлікту поранення дістали близько 430 військовослужбовців, зокрема ще 100 – після 7 липня. За інформацією Пентагону, 96% із них уже повернулися до служби.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп заявив, що удари по Ірану триватимуть, а також анонсував нову атаку по підземному об'єкту Pickaxe Mountain, пов'язаному з іранською ядерною програмою.

СШАІранПентагонПіт Геґсет

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