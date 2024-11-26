Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пентагон не бачить ознак присутності північнокорейських військ в Україні

26 листопада 2024, 09:27
Пентагон не бачить ознак присутності північнокорейських військ в Україні
iakursk.ru
Проте підтверджують, що війська КНДР є в Курській області.

Наразі США не спостерігають ознак присутності на території України військовослужбовців з КНДР, які беруть участь у війні на боці росії. 

Про це повідомила заступниця речника міністра оборони США Сабріни Сінгх на брифінгу в Вашингтоні.

Сінгх під час розмови з журналістами прокоментувала непідтвердженіу інформауцію щодо можливої присутності солдатів КНДР вже в Україні. 

"Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР", - заявила речниця. 

Вона додала, що США фіксували, що північнокорейські військові "розташовані навколо Курської області, але ви знаєте, на цей момент не рухаються в Україну". 

На питання журналістів, чи мають США інформацію про загибель 500 північнокорейських військових в Курській області в результаті нещодавнього удару Сил оборони України, Сінгх не змогла це підтвердити чи спростувати. 

"Отже, ми не можемо незалежно підтвердити втрати північнокорейських солдатів. Те, що ми говорили, ви знаєте, раніше, це те, що вони знаходяться в цьому регіоні і, безумовно, готові вступити в бойові дії проти українців. Але я поки не можу підтвердити ті повідомлення про те, що є жертви", - сказала  представниця Пентагона.

Нещодавно Генштаб заявив, що війська КНДР вже брали участь у боях проти ЗСУ у Курській області.

 

КНДРвійна в Україні

Останні матеріали

Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Політика
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 12:47
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Політика
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 07:38
Політика
"Досить брехати. Перемоги не видно". росіяни вже починають говорити, що програли війну – С. Фредерік Старр
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 16:41
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Політика
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 12:25
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 листопада 2024, 22:29
Полювання на
Хліб та Видовища
Полювання на "Червоний Жовтень". Вплив військової фантастики на майбутні війни – Мік Раян
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 15:25
Про
Політика
Про "провокацію" та "ескалацію". путін розчарований – Том Купер
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 12:20
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Політика
Дозвіл на використання ATACMS на території росії. Як його використати якомога ефективніше – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 11:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється