Пентагон не бачить ознак присутності північнокорейських військ в Україні

Проте підтверджують, що війська КНДР є в Курській області.

Наразі США не спостерігають ознак присутності на території України військовослужбовців з КНДР, які беруть участь у війні на боці росії.

Про це повідомила заступниця речника міністра оборони США Сабріни Сінгх на брифінгу в Вашингтоні.

Сінгх під час розмови з журналістами прокоментувала непідтвердженіу інформауцію щодо можливої присутності солдатів КНДР вже в Україні.

"Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР", - заявила речниця.

Вона додала, що США фіксували, що північнокорейські військові "розташовані навколо Курської області, але ви знаєте, на цей момент не рухаються в Україну".

На питання журналістів, чи мають США інформацію про загибель 500 північнокорейських військових в Курській області в результаті нещодавнього удару Сил оборони України, Сінгх не змогла це підтвердити чи спростувати.

"Отже, ми не можемо незалежно підтвердити втрати північнокорейських солдатів. Те, що ми говорили, ви знаєте, раніше, це те, що вони знаходяться в цьому регіоні і, безумовно, готові вступити в бойові дії проти українців. Але я поки не можу підтвердити ті повідомлення про те, що є жертви", - сказала представниця Пентагона.

Нещодавно Генштаб заявив, що війська КНДР вже брали участь у боях проти ЗСУ у Курській області.