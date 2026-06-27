Пентагон не зміг освоїти майже $1 млрд на нове озброєння для України

Хоча ці кошти ще можуть бути спрямовані на вже укладені контракти.

Міністерство оборони США не встигло використати 910 млн доларів, виділених на закупівлю нового озброєння для України за програмою USAI, через завершення терміну укладання нових контрактів.

Про це йдеться у звіті аудиторів Operation Atlantic Resolve.

Згідно зі звітом за перший квартал 2026 року, ці кошти більше не можуть бути використані для укладання нових угод з американськими виробниками озброєння, оскільки закінчився встановлений термін взяття нових фінансових зобов'язань.

Водночас аудитори зазначають, що гроші не втрачені. Протягом наступних п'яти років їх можна буде використати для покриття додаткових витрат за контрактами, укладеними раніше.

Загалом із лютого 2022 року Конгрес США виділив у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) 33,51 млрд доларів.

Станом на березень 2026 року:

19,21 млрд доларів уже витрачено на озброєння та послуги, передані Україні;

13,49 млрд доларів спрямовано на виконання чинних контрактів;

110 млн доларів залишаються нерозподіленими.

Програма USAI, створена Конгресом США у 2014 році, передбачає закупівлю нового озброєння в американських виробників для потреб України, на відміну від механізму Presidential Drawdown Authority, за яким Київ отримує озброєння безпосередньо зі складів армії США.

Також нещодавно стало відомо, що генерал, який координував допомогу Україні, залишає армію США.