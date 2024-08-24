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Пентагон оприлюднив вміст нового пакету військової допомоги Україні

24 серпня 2024, 09:49
Пентагон оприлюднив вміст нового пакету військової допомоги Україні
Фото: afp.com
До пакету входять засоби ППО, боєприпаси для реактивних систем і артилерії та протитанкова зброя.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів оприлюднили дані про новий пакет військові допомоги, про який раніше оголосив президент США Джо Байден.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

У повідомленні вказується, що новий пакет містить засоби, які забезпечать насущні потреби українських військових, включаючи боєприпаси для ракетних систем та артилерії, можливості протиповітряної оборони та протитанкову зброю.
 
Також оприлюднено перелік озброєнь, які отримають ЗСУ: 
 
системи для протидії безпілотникам C-UAS;
боєприпаси для систем HIMARS;
артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
ракети TOW;
протитанкові системи Javelin і AT-4;
військові автомобілі HMMWV;
патрони до стрілецької зброї;
медичне обладнання;
обладнання та боєприпаси для підриву;
запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.
Пакет було надано в рамках повноважень президента США щодо вилучення озброєння з американських складів, що означає швидку доставку боєприпасів на фронт.
 
У Пентагоні додали, що США і міжнародна коаліція з майже 50 членів НАТО та партнерів залишаються відданими підтримці України.
Пентагонвійна в Україніпідтримка Україниросія окупанти

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