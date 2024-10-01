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Пентагон отримає ракети з ядерними боєголовками для запуску з підводних човнів

01 жовтня 2024, 11:34
Пентагон отримає ракети з ядерними боєголовками для запуску з підводних човнів
Фото: АFP
Роботи планують завершити до 30 вересня 2029 року.

Пентагон виділив $2,1 млрд на виробництво ракет та ядерних боєголовок до них. Пентагон уклав контракт із корпорацією Lockheed Martin на виробництво міжконтинентальних балістичних ракет Trident II D5 з новими ядерними боєголовками.

Про це стало відомо із офіційної заяви відомства.

Угода розрахована на суму $2,1 млрд.

"Компанія Lockheed Martin Space отримала доповнення до контракту на суму $2,1 млрд для виробництва ракет Trident II D5 та підтримки розміщених систем, а також розробки Warhead 93/Mark7", – йдеться у тексті.
 
Боєголовки розраховані для запуску із підводних човнів. Роботи планують завершити до 30 вересня 2029 року.
Раніше Сполучені Штати провели електронний тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Відповідні заходи відбувалися на авіабазі Оффут у штаті Небраска. При цьому тестування не включало фактичне використання ракети. Попередні випробування ракет Minuteman III закінчилися відмовою двигуна.
Пентагонбоєприпасивійна в Україніросія окупанти

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