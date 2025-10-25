Пентагон отримав анонімну пожертву у €130 мільйонів на виплати військовим США

У Пентагоні підтвердили отримання коштів і подякували благодійнику.

Міністерство оборони США отримало благодійний внесок у розмірі 130 мільйонів доларів від анонімного донора. Кошти спрямують на виплату зарплат американським військовослужбовцям, які могли залишитися без виплат через затримку ухвалення федерального бюджету.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на представників Пентагону.

Першим про пожертву заявив президент США Дональд Трамп, зазначивши, що внесок зробив "патріот" і його "особистий друг".

У Пентагоні підтвердили отримання коштів і подякували благодійнику. За словами речника відомства Шона Парнелла, донор зробив пожертву з умовою, що гроші підуть саме на компенсацію зарплат і пільг військовослужбовцям.

"Ми вдячні за цю підтримку на тлі того, що демократи вирішили затримати виплати військовим", — заявив Парнелл.

Попри значний розмір внеску, експерти зазначають, що 130 мільйонів доларів — це лише невелика частка від загальних витрат на оплату праці військових, які вимірюються мільярдами.

Із 1 жовтня в Сполучених Штатах триває шатдаун — вимушена пауза в роботі федерального уряду. Причина — відсутність домовленості між республіканцями та демократами щодо законопроєкту про фінансування уряду.

У четвер Сенат не схвалив республіканський законопроєкт, який передбачав виплати чинним військовим і частині "критичних" держслужбовців. Альтернативна пропозиція демократів, що включала виплати всім федеральним працівникам, також не отримала підтримки.

11 жовтня президент Трамп розпорядився виплатити зарплати військовим за рахунок вільних коштів, передбачених на наукові дослідження та розробки. Проте джерела для наступних виплат, які мають відбутися вже найближчим часом, наразі невідомі.