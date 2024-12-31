Північнокорейська армія зазнає суттєвих втрат.

Міністерство оборони США не бачить значної ефективності в участі військових Північної Кореїв боях у Курській області проти ЗСУ.

Про це заявила заступниця прес-секретаря Міноборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу в Вашингтоні, пише сайт Пентагону.

"Білий дім нещодавно оголосив, що приблизно 1000 солдатів були вбиті або поранені в районі Курська. Це також наша оцінка", - сказала Сінгх.

Вона додала, що Пентагон погоджується з нещодавно оголошеною адміністрацією президента Джо Байдена оцінкою щодо кількості втрат з боку солдатів КНДР у Курській області в ході боїв у лавах армії рф проти українських захисників.

Заступниця речника вважає, що атаки з боку північнокорейських військових у даному регіоні "не виявляються значно ефективними".

За словами Сінгх, північнокорейські військовослужбовці зазнають "значну кількість" втрат у Курській області.