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Пентагон переоцінив допомогу Україні на $3 млрд – Reuters

18 травня 2023, 21:27
Пентагон переоцінив допомогу Україні на $3 млрд – Reuters
джерело glavcom
На цю суму можуть дати додаткову зброю.

Пентагон через бухгалтерську помилку переоцінив американське обладнання, надіслане в Україну, приблизно на 3 мільярди доларів. Це відкриває можливість відправлення Україні додаткової зброї.

Про це пише Reuters із посиланням на помічника Сенату та представника Міноборони США і ще двох високопоставлених чиновників оборони.

Помилка сталася через присвоєння завищеної вартості зброї, яку відправили ​​в Україну з американських складів. За словами представника Пентагону, можливо, кількість переоцінених озброєнь може зрости, оскільки відомство стало більш ретельно вивчати ситуацію.

"Ми виявили невідповідності в тому, як ми оцінюємо обладнання, яке передали Україні", – сказав один із високопоставлених чиновників оборони.

Річ у тім, що у своїй бухгалтерській звітності Пентагон використовував вартість, яка потрібна для заміни озброєння на нове, а не вартість зброї на момент її придбання та з урахуванням амортизації. Тому цифри вийшли завищеними щонайменше на 3 мільярди доларів.

Переоцінка військової допомоги Україні означає, що адміністрація Джо Байдена має більше коштів у запасі на допомогу Україні, ніж вважалось раніше, тому потреба просити в Конгресу додаткові може поки не виникнути.

Як відзначає Reuters, від серпня 2021 року Сполучені Штати відправили в Україну зі своїх запасів зброю на суму понад 21 мільярд доларів.
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