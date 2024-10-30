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Пентагон підтвердив присутність північнокорейських військ у Курській області рф

30 жовтня 2024, 10:12
Пентагон підтвердив присутність північнокорейських військ у Курській області рф
Фото: afp.com
Днями були передислоковані на Курщину кілька тисяч військових.

Міністерство оборони США підтвердило присутність військових з КНДР у Курській області рф, поруч із кордоном України.

Про це заявив у вівторок речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, передає агенція Укрінформ.

"Ми вважаємо, що Північна Корея направила близько 10 тисяч військових для навчання на сході росії, і що ці війська, ймовірно, посилять російські сили поблизу України протягом наступних кількох тижнів",- зазначив Райдер.

Він додав, що кілька тисяч із них уже були передислоковані ближче до України.

"Невелика кількість вже присутня в Курській області",- підкреслив американський генерал. 

Він не уточнив конкретної цифри.

За його словами, американська сторона занепокоєна намірами рф використати цих військових у бойових діях або для підтримки бойових дій проти українських сил.

"Ми продовжуємо уважно стежити та проводимо консультації з нашими українськими партнерами, а також іншими союзниками й партнерами", - підсумував Райдер.

Ще раніше Остін підтвердив присутність військ КНДР у росії.

 

ПентагонКНДРвійна в Україні

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