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Пентагон підтвердив загибель військових з КНДР в бою з українською армією – Reuters

16 грудня 2024, 21:07
Пентагон підтвердив загибель військових з КНДР в бою з українською армією – Reuters
Фото: afp.com
Бої відбувались у Курській області минулого тижня
Війська з Північної Кореї беруть участь в боях проти українців на території росії.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
"Ми вважаємо, що північнокорейські солдати брали участь у бої в Курську... у нас є ознаки того, що вони зазнали втрат, як убитих, так і поранених", - сказав речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.
 
Він зауважив, що не має подробиць про кількість жертв Північної Кореї, і уточнив, що північнокорейські війська вступили в бій минулого тижня.
 
Пентагонвійна в Україніросія окупанти

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