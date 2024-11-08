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Пентагон планує використати всі доступні кошти для підтримки України до 20 січня

08 листопада 2024, 13:23
Пентагон планує використати всі доступні кошти для підтримки України до 20 січня
Фото: АFP
Наразі в Міноборони США є $6 млрд для України.

В Пентагоні хочуть використати всі доступні для підтримки України кошти до кінця президентського терміну Джо Байдена – до інавгурації Дональда Трампа 20 січня.

Про це під час брифінгу сказала заступниця речника американського оборонного відомства Сабріна Сінгх, пише Голос Америки

"Ми завжди розглядаємо можливості, які потрібні Україні на полі бою, які зможуть використати українські військові та які матимуть найбільше значення. Сьогодні у мене немає набору нових засобів чи нових речей, які ми розглядаємо, але щоразу, коли ми оголошуємо пакет допомоги чи нове зобовʼязання, це інвестиція в успіх українців, які борються на полі бою", – заявила заступниця речника Пентагону. 

Міноборони США має 6 мільярдів доларів для України, з яких порядка $4 млрд на програму президентських повноважень і $2 млрд на ініціативу сприяння безпеці України.

Щодо поставки в рамках програми, Сінгх додала, що деяке озброєння прибуває до України протягом днів і тижнів. 

Доставка решти може зайняти довше часу і все залежатиме від його наявності на складах в Америці.

За словами речниці, після переходу влади нова адміністрація працюватиме з Конгресом над формуванням політики щодо підтримки України у майбутньому. При цьому Сінгх акцентувала, що в України є підтримка від обох партій в Конгресі США.

"Республіканці та демократи взяли на себе зобов’язання перед Україною у вигляді голосів та грошей. Нова команда працюватиме з Конгресом, і в Конгресі є підтримка, щоб продовжувати допомагати Україні", – Сінгх вона. 

Також вона нагадала, що Україну підтримують не тільки США, а й інші країни.

 
війна в Україніпідтримка УкраїниПентагон

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