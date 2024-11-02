Пентагон попереджає про можливий дефіцит військових у ЗСУ

Експерти звертають увагу на виснаження військових.

Американські посадовці вважають, що головною проблемою України у війні з росією є потенційна нестача військових.

За даними The New York Times, Пентагон прогнозує, що українських солдатів може вистачити для активного ведення бойових дій ще на 6-12 місяців.

Представники США відзначають, що Україна досягла значного прогресу, значно зменшивши перевагу Росії в артилерії. Також українці прогресують у застосуванні ударних дронів для знищення бронетехніки та особового складу противника. Однак, за їхньою оцінкою, проблема полягає у виснаженні української армії. Один із чиновників, який залишився неназваним, розповів виданню, що після вказаного терміну нестача військових у Збройних силах України може стати гострою проблемою.

У Пентагоні також підкреслюють, що Україна спрямувала деякі з новостворених бригад для підтримки наступу в Курській області. Як зазначають американські аналітики, ці сили могли б бути використані для зміцнення оборони на сході та півдні країни або формування резервів для ймовірного контрнаступу в 2025 році.

За інформацією The New York Times, втрати українських військових оцінюються у 57 тисяч людей, тоді як втрати російської сторони, за даними американських джерел, можуть бути вдвічі більшими. Проте такі втрати є значними для меншої за розмірами і населенням України.

На думку представників США, якщо підтримка України з боку Вашингтона продовжиться до літа 2025 року, Київ може отримати шанс скористатися потенційною слабкістю російських військ, які також стикаються з дефіцитом солдатів і бронетехніки.