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ПОЛІТИКА

Пентагон попереджає, що припинення роботи уряду може перервати військову допомогу США Україні

20 вересня 2023, 12:35
Пентагон попереджає, що припинення роботи уряду може перервати військову допомогу США Україні
Фото: Укрінформ
Уряд США, схоже, наближається до тимчасового "закриття".

Представник Пентагону Кріс Шервуд попередив, що на військову допомогу від США та навчання українських військових у Штатах може вплинути тимчасове припинення роботи американського уряду.

Про це повідомляє CNN.

У разі "закриття уряду" Пентагон все ще матиме доступ до обладнання із власних запасів, звідки надходить більшість обладнання, що надсилається в Україну, враховуючи, що відомство все ще має фінансування на мільярди доларів, яке залишилося в межах президентського повноваження щодо скорочення озброєнь.

Але на постачання цього обладнання, а також на тренування українських сил, що тривають у США, можуть вплинути відпустки персоналу і призупинення Міністерством оборони всіх видів діяльності, які не вважаються важливими для національної безпеки Штатів, у разі закриття уряду, пояснив  Шервуд.

Будь-який вплив на підтримку з боку США припаде на чутливий час у війні у розпал критично важливого контрнаступу України.

Призупинення роботи уряду може вплинути на надання допомоги у межах іншої програми, відомої як "Ініціатива сприяння безпеці України", яка фінансує виробництво ключового обладнання, такого як танки Abrams, а також навчальні програми, такі як підготовка пілотів на F-16. США мають намір розпочати постачання 31 танка M1 Abrams в Україну протягом найближчих тижнів і очікують, що "незабаром" почнуть надавати українським пілотам мовну підготовку, пов'язану з навчаннями на F-16, сказав речник Пентагону Чарлі Дітц.

"Роботи або поставка будь-якого обладнання, профінансованого за попередніми повідомленнями USAI, наприклад, навчання пілотів на F-16, продовжуватимуться, але на їх реалізацію можуть вплинути відпустки і призупинення Міністерством оборони діяльності, яка не підлягає виключенню", - сказав Шервуд.

Пентагон також не зможе укласти нові контракти з оборонними компаніями на виробництво додаткового обладнання за програмою USAI у разі "закриття уряду" США.

"Відомство повідомило про всі наявні джерела фінансування USAI, тому жодних нових повідомлень щодо USAI не може бути доти, доки не будуть прийняті додаткові асигнування", - додав Шервуд.

Уряд США, схоже, наближається до закриття, оскільки законодавці від Демократичної та Республіканської партій визнали, що до 30 вересня, крайнього терміну, обидві палати Конгресу не встигнуть ухвалити всі 12 законопроектів про асигнування. Натомість, Палаті представників і Сенату доведеться знайти короткострокове рішення, яке дасть їм більше часу для переговорів, однак неясно, чи вдасться їм це зробити.

Нагадаємо, Байден звернувся до світових лідерів із закликом виступити на боці України проти російської агресії.

уряд СШАдопомога Українівійна

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