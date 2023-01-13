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ПОЛІТИКА

Пентагон повністю підтримує рішення союзників надати Україні західні танки

13 січня 2023, 09:11
Пентагон повністю підтримує рішення союзників надати Україні західні танки
Фото: afp.com
На майбутній зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорюватиметься питання щодо надання Україні важкого озброєння.

Міністерство оборони США підтримує заяви союзників щодо надання додаткової військової допомоги Україні, зокрема танків, йдеться на сайті відомства.

Це питання обговорить Контактна група, засідання якої відбудеться наступного тижня. Про перспективи надання Україні важкого озброєння розповів представник Пентагону Патрік Райдер.

"Ми абсолютно підтримуємо будь-який тип оборонних можливостей, які наші міжнародні союзники та партнери можуть надати Україні, включаючи танки", – заявив він.

За його словами, також західні союзники обговорюватимуть постачання артилерії та систем протиповітряної оборони. Щодо бойових машин Bradley, то Райдер утримався від конкретних дат, заявивши, що спочатку вони вирушать у Німеччину, щоб там українські військовослужбовці ознайомилися з ними та провели навчальні маневри.

"Безумовно, ми підтримуємо будь-які можливості, які дадуть українцям перевагу на полі бою", – підсумував представник американського оборонного відомства.


СШАвійнаПентагонтанкиУкраїна

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