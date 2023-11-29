Пентагон про "знімки" із супутника КНДР: в інтернеті багато зображень Білого дому

Пентагон не може підтвердити правдивість заяв Північної Кореї про те, ніби її супутник зробив фото урядових і військових об’єктів США, але нагадує, що в інтернеті є багато таких зображень.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ із посиланням на міноборони США.

"У мене немає жодної інформації про те, що зробив північнокорейський супутник. Мені більше нічого не надати. Я скажу, що в Інтернеті є багато зображень Пентагону та Білого дому, тому я просто залишу це", - заявив речник Пентагону.

Також Північна Корея повністю скасовує міжкорейську військову угоду, що передбачає розміщення сторожових постів і зосереджених військ на лінії розмежування.

Тому США продовжують уважно стежити за ситуацією.

"Зараз у мене немає конкретної інформації про ймовірне розгортання північнокорейських сил. Що я ще раз повторю, так це те, що розширене стримування США - наша відданість розширеному стримуванню США щодо Республіки Корея та Японії залишатиметься залізною", - наголосили у Пентагоні.

До того міністр оборони США Ллойд Остін повернувся зі своєї другої поїздки цього року на Корейський півострів, і він дуже чітко дав зрозуміти, коли був у Сеулі, після семи десятиліть збереження миру та стабільності на Корейському півострові, альянс США та Південної Кореї стоїть на місці.

Військовий аналітик Шон Белл у своєму подкасті припустив, що Північна Корея може розраховувати на технологічну допомогу з боку росії в обмін на надану Пхеньяном зброю. Він зазначив, що влада КНДР хоче мати військовий супутник і вже двічі намагалася запустити його.