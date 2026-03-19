Пентагон просить понад $200 млрд на війну з Іраном

19 березня 2026, 07:50
Витрати на війну в Ірані різко зросли та вже за перший тиждень перевищили 11 мільярдів доларів.

Пентагон звернувся до Білого дому з проханням погодити подання до Конгресу щодо виділення понад 200 мільярдів доларів на ведення війни проти Ірану.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на обізнані джерела.

Йдеться про значно більшу суму, ніж витрати на попередні військові кампанії, що, ймовірно, викличе серйозний опір серед американських законодавців, особливо тих, хто виступає проти конфлікту.

За даними видання, кошти планують спрямувати на термінове збільшення виробництва озброєння, запаси якого суттєво скоротилися внаслідок інтенсивних бойових дій. За останні три тижні американські та ізраїльські сили завдали ударів по тисячах цілей, що значно виснажило військові ресурси.

Наразі невідомо, яку саме суму адміністрація президента Дональда Трампа зрештою запропонує Конгресу. У Білому домі вже обговорювали кілька варіантів фінансування, однак навіть усередині адміністрації є сумніви щодо підтримки настільки масштабного запиту.

Витрати на війну стрімко зростають: лише за перший тиждень вони перевищили 11 мільярдів доларів. Після початку спільної операції США та Ізраїлю адміністрація почала готувати додатковий бюджетний запит, щоб зберегти обороноздатність на тлі глобальних загроз.

Експерти застерігають, що ключовою проблемою стане не лише політична підтримка, а й здатність оборонної промисловості швидко наростити виробництво. Обмеження виробничих потужностей, нестача кадрів і матеріалів можуть уповільнити постачання необхідного озброєння навіть за умови виділення значних коштів.

Очікується, що можливий запит Пентагону стане предметом гострих політичних дискусій у США, де антивоєнні настрої можуть суттєво вплинути на рішення Конгресу.

СШАвійнаІранПентагон

