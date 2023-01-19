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ПОЛІТИКА

Пентагон просить Збройні сили США у Південній Кореї надати Україні обладнання – Reuters

19 січня 2023, 15:40
Пентагон просить Збройні сили США у Південній Кореї надати Україні обладнання – Reuters
Фото: afp.com
Сполучені Штати також тиснуть на Німеччину, щоб вона дозволила передати Україні танки німецького виробництва.

Міністерство оборони США попросило свої сили, дислоковані в Південній Кореї, надати обладнання для допомоги Україні у війні проти росії, заявили в четвер американські військові, додавши, що цей крок "не впливає" на їхні операції на Корейському півострові, пише Reuters.

Збройні сили США в Кореї (USFK), які мають там близько 28 500 військовослужбовців, заявили, що цей крок є частиною зусиль Сполучених Штатів допомогти Україні з її інвентарем.

"Це не матиме впливу на наші операції та нашу здатність виконувати непохитне зобов’язання щодо захисту нашого союзника, Республіки Корея", – сказав у заяві речник USFK, полковник Ісаак Тейлор.

USFK відмовився надати додаткові подробиці, зокрема, які типи обладнання та скільки було запитано або вже передано.

Політика Південної Кореї полягає в тому, щоб не постачати летальну зброю Україні.

Сеул намагався уникнути антагонізації росії як з економічних причин, так і через вплив, який москва може мати на Північну Корею.

Сполучені Штати також тиснуть на Німеччину, щоб вона дозволила передати Україні танки німецького виробництва.


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