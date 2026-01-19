Пентагон привів у готовність 1 500 військових на Алясці через протести проти депортації мігрантів у Міннесоті — Reuters

Військових перевели у режим підвищеної готовності на випадок, якщо протести переростуть у масштабне насильство.

Пентагон наказав близько 1 500 військовослужбовцям регулярної армії США, дислокованим на Алясці, бути готовими до можливого перекидання до штату Міннесота на тлі протестів проти депортації мігрантів.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, військових перевели у режим підвищеної готовності на випадок, якщо протести переростуть у масштабне насильство. Водночас рішення про фактичне введення армійських підрозділів поки що не ухвалене.

Ситуація в Міннеаполісі різко загострилася після інциденту 7 січня, коли агент Імміграційної та митної служби США застрелив 37-річну Рене Гуд — матір трьох дітей. Після цього в місті розпочалися масові акції протесту. Адміністрація президента Дональда Трампа направила до регіону близько 3 000 федеральних імміграційних і прикордонних агентів.

Раніше Трамп пригрозив застосувати Закон про придушення заколотів, який дозволяє використання регулярних військ для припинення внутрішніх заворушень. Водночас мер Міннеаполісу Джейкоб Фрей заявив, що залучення армії лише загострить ситуацію. За його словами, місто залишається безпечним і не потребує додаткових сил.

Після збільшення присутності федеральних агентів сутички між протестувальниками та силовиками посилилися. Агенти Імміграційної та митної служби проводять рейди в районах компактного проживання сомалійців, представників громади хмонгів та мексиканців.

Зокрема, цього тижня в місті Вілмар затримали працівників сімейного мексиканського ресторану, а в Сент-Полі силовики вивели з дому чоловіка з громади хмонгів на очах у сусідів.

Губернатор Міннесоти Тім Волз мобілізував Національну гвардію штату для підтримання правопорядку та захисту права громадян на мирний протест. Влада штату звинувачує Білий дім у надмірному втручанні та використанні окремих інцидентів як приводу для силових дій.

Протести відбуваються на тлі жорсткої міграційної політики адміністрації Дональда Трампа. У перші дні президентства у січні 2025 року він підписав укази про обмеження надання громадянства за правом народження та фактичне закриття південного кордону США для нелегальних мігрантів. Надалі адміністрація згорнула низку програм тимчасового захисту для іммігрантів, зокрема з України, Куби, Гаїті та Венесуели, а сотні тисяч людей втратили правовий статус і опинилися під загрозою депортації.