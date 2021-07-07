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Пентагон розірвав контракт із Microsoft на 10 мільярдів доларів

Проєкт зі створення хмарної системи під назвою Jedi більше не відповідає потребам міністерства
Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило, що скасовує контракт на 10 мільярдів доларів, укладений з IT-компанією Microsoft, на який також претендував інтернет-гігант Amazon.
Пентагон розірвав контракт із Microsoft на 10 мільярдів доларів Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Міноборони США.

Заява Міністерство оборони США: "З огляду на постійні зміни технологічного середовища, стало зрозуміло, що контракт на хмарний проєкт Jedi, (...) більше не відповідає вимогам задля покриття прогалин у можливостях міністерства оборони".

Згідно з поширеною у вівторок, 6 липня, заявою американського оборонного відомства, проєкт зі створення хмарної системи під назвою Jedi більше не відповідає потребам міністерства.

Тепер, кажуть в американському оборонному відомстві, є необхідність провести новий тендер. Фаворитами цього тендеру вважаються компанії Amazon і Microsoft, однак можливі пропозиції від інших компаній також будуть розглянуті, пообіцяли в міноборони.

Проєкт Jedi передбачав створення хмарної системи для обміну інформацією з усіх родів військ в спільній системі з використанням штучного інтелекту (ШІ).

Десятирічний контракт компанія Microsoft отримала в жовтні 2019 року, хоч фаворитом під час тодішнього тендеру вважалася компанія Amazon. Тоді Amazon позивалася проти Пентагону в суді через цей контракт.

У компанії звинуватили, зокрема, тодішнього президента Дональда Трампа у зловживанні своїм впливом. Трамп нерідко дозволяв собі вкрай критичні випади в бік засновника Amazon Джефа Безоса, котрий також володіє виданням Washington Post, який часто критично відгукується про Трампа.

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07 07 2021 11:52
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