Пентагон розморозив $400 млн для України

30 квітня 2026, 08:13
Фото: afp.com
США після затримки відкрили доступ до коштів, схвалених Конгресом.

Пентагон підтвердив розблокування $400 мільйонів, раніше передбачених для підтримки України, після кількамісячної затримки з їх використанням.

Про це повідомив міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Комітеті зі збройних сил Палати представників, пише агенція Bloomberg

За словами міністра, кошти, спрямовані на зміцнення оборонного потенціалу Європи, станом на середу вже були вивільнені.

Виконувач обов’язків контролера Пентагону Джулс Херст уточнив, що ці гроші наразі не законтрактовані. Остаточне їх використання залежатиме від того, яке саме озброєння обере Україна для закупівлі.

Раніше республіканський сенатор Мітч Макконнелл розкритикував затримку фінансування, наголосивши, що схвалені Конгресом кошти "збирають пил у Пентагоні". У колонці для The Washington Post він підкреслив важливість якнайшвидшого спрямування цієї допомоги Україні.

Нагадаємо, що 17 грудня Сенат США ухвалив оборонний бюджет на 2026 рік обсягом $901 млрд, який, зокрема, передбачає $400 млн підтримки для України.

Ми також повідомляли, що міністерство оборони США планує виділити 75 млрд доларів на розвиток безпілотних систем та технологій протидії дронам у межах найбільшого оборонного бюджетного запиту в історії країни.

 

Пентагонпідтримка України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється