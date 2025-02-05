Готується план повного виведення за 30, 60 або 90 днів.

Американське Міністерство оборони розробляє плани виведення всіх американських військ з Сирії.

Про це повідомив телеканал NBC News, посилаючись на два американських посадовці.

Президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість у виведенні американських військ з Сирії, що змусило Пентагон почати розробку планів повного виведення військ через 30, 60 або 90 днів.

Новий радник Трампа з національної безпеки Майк Волц провів п'ятницю в штаб-квартирі зустріч з вищим американським військовим керівництвом та отримав інформацію щодо Близького Сходу.

Представник Білого дому сказав, що можливе скорочення сил США в Сирії не було темою брифінгу або метою візиту Волца.

Тиждень тому на заході для ЗМІ в Овальному кабінеті репортер запитав Трампа про повідомлення, що він поінформував ізраїльський уряд про виведення американських військ із Сирії.

"Я не знаю, хто це сказав. Я маю на увазі, я не знаю, хто це сказав, але ми приймемо рішення щодо цього. Ми не збираємося, ми не залучені в Сирію", – сказав Трамп і додав, що Сирія – це власний безлад. У них там достатньо проблем. Їм не потрібно, щоб ми були втягнуті в кожну.

Ще в 2019 року Трамп вивів більшу частину американських військ, проте згодом повернув їх назад і відтоді присутність військ США у Сирії триває.

В кінці року Пентагон оголосив, що в Сирії розгорнуто близько 2 тисяч військових.

Речник Пентагону назвав додаткові 1100 військовослужбовців "тимчасовими ротаційними силами", які перебувають там від 30 до 90 днів, тоді як 900 були "основними" військами, розгорнутими там на термін близько одного року і сподівались, що військова місія в Сирії має на меті послабити терористичне угруповання "Ісламська держава".

Виведення американських військ із Сирії залишає Сирійські демократичні сили і загрожує безпеці понад двох десятків в'язниць і таборів для біженців, в яких перебуває понад 50 тисяч осіб, в тому числі близько 9 тисяч бойовиків ІДІЛ, пише видання.

Сирійські демократичні сили охороняють об'єкти, в яких утримуються чоловіки, жінки і діти, але вони покладаються на підтримку і фінансування з боку США і союзників, щоб підтримувати їх у робочому стані.

Відсутність американських військ для підтримки військових операцій і операцій з утримання під вартою Сирійські демократичні сили могли б надати пріоритет наступальним операціям і залишити в'язниці і табори, звільнивши тисячі бойовиків ІДІЛ.