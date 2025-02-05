Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пентагон розробляє план виведення всіх американських військ із Сирії

05 лютого 2025, 14:09
Пентагон розробляє план виведення всіх американських військ із Сирії
джерело glavcom
Готується план повного виведення за 30, 60 або 90 днів.

Американське Міністерство оборони розробляє плани виведення всіх американських військ з Сирії.

Про це повідомив телеканал NBC News, посилаючись на два американських посадовці.

Президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість у виведенні американських військ з Сирії, що змусило Пентагон почати розробку планів повного виведення військ через 30, 60 або 90 днів.

Новий радник Трампа з національної безпеки Майк Волц провів п'ятницю в штаб-квартирі зустріч з вищим американським військовим керівництвом та отримав інформацію щодо Близького Сходу.

Представник Білого дому сказав, що можливе скорочення сил США в Сирії не було темою брифінгу або метою візиту Волца.

Тиждень тому на заході для ЗМІ в Овальному кабінеті репортер запитав Трампа про повідомлення, що він поінформував ізраїльський уряд про виведення американських військ із Сирії.

"Я не знаю, хто це сказав. Я маю на увазі, я не знаю, хто це сказав, але ми приймемо рішення щодо цього. Ми не збираємося, ми не залучені в Сирію", – сказав Трамп і додав, що Сирія – це власний безлад. У них там достатньо проблем. Їм не потрібно, щоб ми були втягнуті в кожну.

Ще в 2019 року Трамп вивів більшу частину американських військ, проте згодом повернув їх назад і відтоді присутність військ США у Сирії триває.

В кінці року Пентагон оголосив, що в Сирії розгорнуто близько 2 тисяч військових.

Речник Пентагону назвав додаткові 1100 військовослужбовців "тимчасовими ротаційними силами", які перебувають там від 30 до 90 днів, тоді як 900 були "основними" військами, розгорнутими там на термін близько одного року і сподівались, що військова місія в Сирії має на меті послабити терористичне угруповання "Ісламська держава". 

Виведення американських військ із Сирії залишає Сирійські демократичні сили і загрожує безпеці понад двох десятків в'язниць і таборів для біженців, в яких перебуває понад 50 тисяч осіб, в тому числі близько 9 тисяч бойовиків ІДІЛ, пише видання. 

Сирійські демократичні сили охороняють об'єкти, в яких утримуються чоловіки, жінки і діти, але вони покладаються на підтримку і фінансування з боку США і союзників, щоб підтримувати їх у робочому стані.

Відсутність американських військ для підтримки військових операцій і операцій з утримання під вартою Сирійські демократичні сили могли б надати пріоритет наступальним операціям і залишити в'язниці і табори, звільнивши тисячі бойовиків ІДІЛ.
 
СиріяПентагонвійська

Останні матеріали

Аналогія з
Політика
Аналогія з "Окупованими". Для американських союзників світ перевертається з ніг на голову – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 15:46
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Cуспільство
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 12:36
Політика
"За порєбріком". Пропагандони путіна святкують "просто сенсаційний" перший тиждень самознищення США Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 09:42
Кожен президент має власну зовнішню політику. У Трампа таких п'ять – Хел Брендс
Політика
Кожен президент має власну зовнішню політику. У Трампа таких п'ять – Хел Брендс
Переклад iPress – 04 лютого 2025, 15:07
Політика
"Зробити або зламати". Без доступу до рідкоземельних елементів безпека Європи опинилася б під серйозною загрозою – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 04 лютого 2025, 12:33
росіяни втратили запал наступів у Курській області та біля Покровська. Тим часом практику
Політика
росіяни втратили запал наступів у Курській області та біля Покровська. Тим часом практику "ні кроку назад" не припинено – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 21:36
Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Політика
Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 16:28
Перетворення на
Бізнес & Фінанси
Перетворення на "самотню Америку". Ціна, яку заплатить Америка за тарифи Трампа – Девід Фрум
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 12:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється