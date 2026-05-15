Пентагон шукає гроші на заміну літаків дальнього радіолокаційного виявлення
15 травня 2026, 12:55
Фото: afp.com
План "заморозили", але іранська атака все змінила.
Пентагон вирішив профінансувати закупівлю літаків далекого радіолокаційного виявлення E-7 Wedgetail для заміни застарілого флоту E-3 Sentry. Рішення прискорила втрата одного з американських E-3 внаслідок іранської атаки на авіабазу в Саудівській Аравії у березні.
Про це повідомляє Мілітарний.
Голова Пентагону Піт Гегсет оголосив про зміну стратегічного підходу під час слухань у Палаті представників. Оборонне відомство вже готує поправки до бюджету на 2027 фіскальний рік для фінансування нових платформ. Початкова версія бюджету коштів на E-7 не передбачала.
Раніше керівництво Пентагону намагалося скасувати програму Wedgetail на користь космічних систем розвідки. Але після знищення E-3 Sentry в Саудівській Аравії позиція змінилася – Гегсет визнав необхідність заповнити прогалини авіаційними платформами.
Літак на базі Boeing 737 вважається однією з найкращих у світі платформ для виявлення дронів-камікадзе і крилатих ракет. Окрім радіолокаційного стеження, він може виконувати функції центру управління боєм і обміну даними між підрозділами. Повітряні сили США вже мають контракти з Boeing на сім літаків E-7 у конфігурації для США. Систему вже експлуатують Австралія, Південна Корея та Туреччина.