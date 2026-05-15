Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пентагон шукає гроші на заміну літаків дальнього радіолокаційного виявлення

15 травня 2026, 12:55
Пентагон шукає гроші на заміну літаків дальнього радіолокаційного виявлення
Фото: afp.com
План "заморозили", але іранська атака все змінила.
Пентагон вирішив профінансувати закупівлю літаків далекого радіолокаційного виявлення E-7 Wedgetail для заміни застарілого флоту E-3 Sentry. Рішення прискорила втрата одного з американських E-3 внаслідок іранської атаки на авіабазу в Саудівській Аравії у березні.
 
Про це повідомляє Мілітарний.
 
Голова Пентагону Піт Гегсет оголосив про зміну стратегічного підходу під час слухань у Палаті представників. Оборонне відомство вже готує поправки до бюджету на 2027 фіскальний рік для фінансування нових платформ. Початкова версія бюджету коштів на E-7 не передбачала.
 
Раніше керівництво Пентагону намагалося скасувати програму Wedgetail на користь космічних систем розвідки. Але після знищення E-3 Sentry в Саудівській Аравії позиція змінилася – Гегсет визнав необхідність заповнити прогалини авіаційними платформами.
 
Літак на базі Boeing 737 вважається однією з найкращих у світі платформ для виявлення дронів-камікадзе і крилатих ракет. Окрім радіолокаційного стеження, він може виконувати функції центру управління боєм і обміну даними між підрозділами. Повітряні сили США вже мають контракти з Boeing на сім літаків E-7 у конфігурації для США. Систему вже експлуатують Австралія, Південна Корея та Туреччина.

 

Пентагонлітаки

Останні матеріали

США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Політика
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Політика
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
14 травня 2026, 11:19
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється