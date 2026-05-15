Пентагон шукає гроші на заміну літаків дальнього радіолокаційного виявлення

Пентагон вирішив профінансувати закупівлю літаків далекого радіолокаційного виявлення E-7 Wedgetail для заміни застарілого флоту E-3 Sentry. Рішення прискорила втрата одного з американських E-3 внаслідок іранської атаки на авіабазу в Саудівській Аравії у березні.

Голова Пентагону Піт Гегсет оголосив про зміну стратегічного підходу під час слухань у Палаті представників. Оборонне відомство вже готує поправки до бюджету на 2027 фіскальний рік для фінансування нових платформ. Початкова версія бюджету коштів на E-7 не передбачала.