Пентагон скасовує заборону підрядникам в Україні ремонтувати зброю, яку постачає США – Reuters

Підрядники будуть розташовані далеко від лінії фронту.

Адміністрація президента Байдена вирішила дозволити американським оборонним підрядникам працювати в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

“Наявність невеликої кількості підрядників в Україні, які проводять технічне обслуговування далеко від лінії фронту, допоможе забезпечити можливість швидкого ремонту обладнання, наданого США, у разі пошкодження та надання технічного обслуговування за потреби”, - розповів американський чиновник на умовах анонімності.