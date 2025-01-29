Пентагон скасував допуск до служби безпеки для генерала Міллі та ініціював розслідування

По суті, йдеться про можливе розжалування генерала, який під час свого перебування на посаді вступав у конфлікти з Дональдом Трампом.

Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив генералу Марку Міллі, колишньому голові Об'єднаного комітету начальників штабів, про скасування його державної охорони, анулювання допуску до держтаємниці та ініціював розслідування його діяльності.

Як пише The New York Times, Гегсет доручив генеральному інспектору Пентагону перевірити послужний список Міллі та оцінити доцільність перегляду його звання. По суті, йдеться про можливе розжалування генерала, який під час свого перебування на посаді вступав у конфлікти з Дональдом Трампом.

Представники Пентагону стверджують, що розслідування має на меті відновлення субординації та підзвітності у військовому командуванні. Зокрема, Джо Каспер, керівник апарату Гегсета, заявив, що «підрив субординації загрожує національній безпеці».

Марка Міллі призначив головою Об'єднаного комітету начальників штабів сам Трамп у 2019 році, однак згодом їхні відносини погіршилися. Міллі засудив штурм Капітолію 6 січня 2021 року та, за даними журналістських розслідувань, побоювався спроби перевороту після поразки Трампа на виборах.

У 2023 році під час церемонії відставки генерал заявив, що військові присягають Конституції, а не «тирану чи диктатору». У відповідь Трамп назвав його «зрадником» і натякнув на можливість страти.

З міркувань безпеки після виходу у відставку Міллі отримав державну охорону, оскільки залишався під загрозою через свою роль у ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані у 2020 році.

Втім, тепер його охорону скасовано, а майбутнє генерала залежить від результатів розслідування. Якщо рішення про зниження звання ухвалять, він може втратити частину пенсії та пільг.