ПОЛІТИКА НОВИНИПентагон уважно стежить за ситуацією на тлі повідомлень про нове скупчення російських військ на кордоні з Україною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пентагон стежить за ситуацією на кордоні РФ та України - речник
Нам відомо про публічні повідомлення про незвичайну російську військову активність біля України… Ми збираємося продовжити консультації із союзниками та партнерами з даного питання… Як ми вже говорили раніше, будь-яка ескалація або агресивні дії викликатимуть велику стурбованість у Сполучених Штатів
Фото: afp.com
Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, передає France24.
"Нам відомо про публічні повідомлення про незвичайну російську військову активність біля України… Ми збираємося продовжити консультації із союзниками та партнерами з даного питання… Як ми вже говорили раніше, будь-яка ескалація або агресивні дії викликатимуть велику стурбованість у Сполучених Штатів", - сказав Кірбі журналістам.
Як повідомлялося, напередодні американське видання The Washington Post оприлюднило публікацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. При цьому були відзначені "незвичайні переміщення" техніки та військових у західному регіоні РФ, що нагадує ситуацію, яка виникла у квітні цього року та викликала резонанс у міжнародній спільноті.
Пізніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України зазначило, що не зафіксувало додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною, а інформацію про передислокацію вважає елементом інформаційно-психологічних дій.
У понеділок американське видання POLITICO оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником, на підтвердження попередньої публікації The Washington Post про стягування російських військ і техніки до кордонів України.
У квітні РФ зосередила біля східних кордонів України та в окупованому Криму угруповання чисельністю близько 110 тис. військових, чим викликала занепокоєння української влади та західних партнерів. Пізніше Москва оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом "успішного завершення навчань", але водночас зберігає військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях сходу України та Криму.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 11 2021 12:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стефанчука призначили новим спікером Ради
- ВІДЕО Притула підтвердив, що створює власну партію
- ВІДЕО Зеленський з трибуни ООН нагадав про Крим та Донбас і розповів про замах на Шефіра
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі