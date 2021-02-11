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Пентагон стежить за ситуацією на кордоні РФ та України - речник

Нам відомо про публічні повідомлення про незвичайну російську військову активність біля України… Ми збираємося продовжити консультації із союзниками та партнерами з даного питання… Як ми вже говорили раніше, будь-яка ескалація або агресивні дії викликатимуть велику стурбованість у Сполучених Штатів
Пентагон уважно стежить за ситуацією на тлі повідомлень про нове скупчення російських військ на кордоні з Україною.
Пентагон стежить за ситуацією на кордоні РФ та України - речник Фото: afp.com
Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, передає France24.
 
"Нам відомо про публічні повідомлення про незвичайну російську військову активність біля України… Ми збираємося продовжити консультації із союзниками та партнерами з даного питання… Як ми вже говорили раніше, будь-яка ескалація або агресивні дії викликатимуть велику стурбованість у Сполучених Штатів", - сказав Кірбі журналістам.
 
Як повідомлялося, напередодні американське видання The Washington Post оприлюднило публікацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. При цьому були відзначені "незвичайні переміщення" техніки та військових у західному регіоні РФ, що нагадує ситуацію, яка виникла у квітні цього року та викликала резонанс у міжнародній спільноті.
 
Пізніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України зазначило, що не зафіксувало додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною, а інформацію про передислокацію вважає елементом інформаційно-психологічних дій.
 
У понеділок американське видання POLITICO оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником, на підтвердження попередньої публікації The Washington Post про стягування російських військ і техніки до кордонів України.
 
У квітні РФ зосередила біля східних кордонів України та в окупованому Криму угруповання чисельністю близько 110 тис. військових, чим викликала занепокоєння української влади та західних партнерів. Пізніше Москва оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом "успішного завершення навчань", але водночас зберігає військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях сходу України та Криму.
 
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02 11 2021 12:39
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