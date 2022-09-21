ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИSwitchblade 600 призначені для знищення важкої бронетехніки на відстані до 40 кмПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пентагон уклав контракт на дрони-камікадзе для України
Фото: afp.com
Пентагон уклав контракт на дрони-камікадзе Switchblade 600 для України.
Про це повідомляє пресслужба міністерство оборони США.
Сума контракту — $2,2 мільйона, а підрядник — AeroVironment. Кількість дронів не зазначена.
Наразі у ЗСУ на озброєнні є Switchblade 300, дальність яких становить 10 км.
"Новіші" Switchblade 600 відрізняються потужною бойовою частиною, як у протитанкового комплексу Javelin.
Вони призначені для знищення важкої бронетехніки на відстані до 40 км. Перебувати в повітрі Switchblade 600 можуть до 40 хвилин. Атакують ціль такі дрони зі швидкістю 185 км/год.
Наразі Switchblade 600 на стадії прототипу, тому коли саме ЗСУ отримають ці дрони, поки невідомо.
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21 09 2022 17:20 МЕДІА
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