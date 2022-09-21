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Пентагон уклав контракт на дрони-камікадзе для України

Switchblade 600 призначені для знищення важкої бронетехніки на відстані до 40 км
Пентагон уклав контракт на дрони-камікадзе для України Фото: afp.com

Пентагон уклав контракт на дрони-камікадзе Switchblade 600 для України.

Про це повідомляє пресслужба міністерство оборони США.

Сума контракту — $2,2 мільйона, а підрядник — AeroVironment. Кількість дронів не зазначена.

Наразі у ЗСУ на озброєнні є Switchblade 300, дальність яких становить 10 км.

"Новіші" Switchblade 600 відрізняються потужною бойовою частиною, як у протитанкового комплексу Javelin.

Вони призначені для знищення важкої бронетехніки на відстані до 40 км. Перебувати в повітрі Switchblade 600 можуть до 40 хвилин. Атакують ціль такі дрони зі швидкістю 185 км/год.

Наразі Switchblade 600 на стадії прототипу, тому коли саме ЗСУ отримають ці дрони, поки невідомо.

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21 09 2022 17:20
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