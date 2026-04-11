Пентагон уклав рекордний контракт на поставку ракет до Patriot

11 квітня 2026, 10:49
Пентагон уклав рекордний контракт на поставку ракет до Patriot
джерело slovoidilo
PAC-3 MSE використовується в основній системі перехоплення ракет великої та середньої дальності армії США.
Пентагон уклав з компанією Lockheed Martin рекордний контракт на суму 4,7 млрд доларів на прискорене виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.
 
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
 
Повідомляється, що контракт на вдосконалення та прискорення виробництва ракети Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE) укладено після семирічної угоди з Міністерством оборони США про більш ніж потроєння річного виробництва.
 
Зазначається, що PAC-3 MSE використовується в основній системі перехоплення ракет великої та середньої дальності армії США та є основою протиповітряної оборони Вашингтону та їхніх союзників.
 
Поставки PAC-3 MSE, на яку Україна покладається для захисту своєї енергетичної та військової інфраструктури від балістичних ракет, стали суттєво обмеженими після інтенсивного використання в Перській затоці проти іранських ударів.
 
Нагадаємо, у перші дні конфлікту на Близькому Сході Ізраїль та його союзники використали близько 800 ракет Patriot для перехоплення іранських цілей. Для порівняння, Україна за весь час повномасштабної війни отримала приблизно 600 таких ракет. За підрахунками, лише за перші 12 днів операції в Ірані США витратили запаси високоточного озброєння, які накопичували роками. Їхнє відновлення потребуватиме значного часу і коштуватиме дуже дорого.
Останні матеріали

Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
