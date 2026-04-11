Пентагон уклав рекордний контракт на поставку ракет до Patriot

Пентагон уклав з компанією Lockheed Martin рекордний контракт на суму 4,7 млрд доларів на прискорене виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Повідомляється, що контракт на вдосконалення та прискорення виробництва ракети Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE) укладено після семирічної угоди з Міністерством оборони США про більш ніж потроєння річного виробництва.

Зазначається, що PAC-3 MSE використовується в основній системі перехоплення ракет великої та середньої дальності армії США та є основою протиповітряної оборони Вашингтону та їхніх союзників.

Поставки PAC-3 MSE, на яку Україна покладається для захисту своєї енергетичної та військової інфраструктури від балістичних ракет, стали суттєво обмеженими після інтенсивного використання в Перській затоці проти іранських ударів.