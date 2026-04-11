Пентагон уклав рекордний контракт на поставку ракет до Patriot
11 квітня 2026, 10:49
джерело slovoidilo
Пентагон уклав з компанією Lockheed Martin рекордний контракт на суму 4,7 млрд доларів на прискорене виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Повідомляється, що контракт на вдосконалення та прискорення виробництва ракети Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE) укладено після семирічної угоди з Міністерством оборони США про більш ніж потроєння річного виробництва.
Зазначається, що PAC-3 MSE використовується в основній системі перехоплення ракет великої та середньої дальності армії США та є основою протиповітряної оборони Вашингтону та їхніх союзників.
Поставки PAC-3 MSE, на яку Україна покладається для захисту своєї енергетичної та військової інфраструктури від балістичних ракет, стали суттєво обмеженими після інтенсивного використання в Перській затоці проти іранських ударів.
Нагадаємо, у перші дні конфлікту на Близькому Сході Ізраїль та його союзники використали близько 800 ракет Patriot для перехоплення іранських цілей. Для порівняння, Україна за весь час повномасштабної війни отримала приблизно 600 таких ракет. За підрахунками, лише за перші 12 днів операції в Ірані США витратили запаси високоточного озброєння, які накопичували роками. Їхнє відновлення потребуватиме значного часу і коштуватиме дуже дорого.