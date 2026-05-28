Пентагон відкладає поставки Patriot союзникам через виснаження запасів – CSIS

Війна з Іраном серйозно виснажила американські запаси зенітних ракет Patriot та крилатих ракет Tomahawk, фактично залишивши США непідготовленими до потенційного конфлікту з Китаєм.

До такого висновку дійшли аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у новому звіті.

За 39 днів конфлікту американська армія витратила понад 1 000 ракет Patriot для збиття іранських дронів та ракет. Поповнення запасів до планових рівнів затягнеться щонайменше до середини 2029 року і рекордний оборонний бюджет у $1,5 трлн не може подолати фізичні обмеження виробництва.

Щоб закрити власні потреби, Пентагон перекроює черги поставок на користь внутрішніх замовлень: партії для України та інших партнерів відсуваються на пізніші терміни. Це безпосередньо зачіпає Київ – Зеленський нещодавно надіслав терміновий лист Трампу з проханням надати екстрену допомогу, зазначивши, що Україна "виключно покладається на США" у питанні постачання ракет до Patriot. Офіційної відповіді від адміністрації досі немає.

Аналогічна криза охопила і крилаті ракети Tomahawk. США витратили понад 1 000 таких ракет за час конфлікту, але від моменту замовлення до поставки однієї ракети проходить майже три роки – перші нові Tomahawk надійдуть на склади лише у березні 2030 року. Через це можуть зсунутися поставки 400 ракет для Японії та понад 200 для Австралії, що послаблює позиції США та союзників у Тихоокеанському регіоні.