Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пентагон відкладає поставки Patriot союзникам через виснаження запасів – CSIS

28 травня 2026, 13:31
Пентагон відкладає поставки Patriot союзникам через виснаження запасів – CSIS
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Поповнення запасів до планових рівнів затягнеться щонайменше до середини 2029 року.

Війна з Іраном серйозно виснажила американські запаси зенітних ракет Patriot та крилатих ракет Tomahawk, фактично залишивши США непідготовленими до потенційного конфлікту з Китаєм.

До такого висновку дійшли аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у новому звіті.

За 39 днів конфлікту американська армія витратила понад 1 000 ракет Patriot для збиття іранських дронів та ракет. Поповнення запасів до планових рівнів затягнеться щонайменше до середини 2029 року і рекордний оборонний бюджет у $1,5 трлн не може подолати фізичні обмеження виробництва.

Щоб закрити власні потреби, Пентагон перекроює черги поставок на користь внутрішніх замовлень: партії для України та інших партнерів відсуваються на пізніші терміни. Це безпосередньо зачіпає Київ – Зеленський нещодавно надіслав терміновий лист Трампу з проханням надати екстрену допомогу, зазначивши, що Україна "виключно покладається на США" у питанні постачання ракет до Patriot. Офіційної відповіді від адміністрації досі немає.

Аналогічна криза охопила і крилаті ракети Tomahawk. США витратили понад 1 000 таких ракет за час конфлікту, але від моменту замовлення до поставки однієї ракети проходить майже три роки – перші нові Tomahawk надійдуть на склади лише у березні 2030 року. Через це можуть зсунутися поставки 400 ракет для Японії та понад 200 для Австралії, що послаблює позиції США та союзників у Тихоокеанському регіоні.

СШАІранПентагонPatriotTomahawk

Останні матеріали

Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2026, 12:43
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Політика
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Переклад iPress – 27 травня 2026, 01:37
Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється