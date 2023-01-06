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ПОЛІТИКА

Пентагон: війна закінчиться, щойно росія виведе війська, та вона цього не хоче

06 січня 2023, 19:07
Пентагон: війна закінчиться, щойно росія виведе війська, та вона цього не хоче
Фото: afp.com
США і надалі зосереджуватимуть увагу на підтримці України

Якби росія хотіла закінчити війну, вона б мала покинути територію України. Однак, москва у цьому не зацікавлена, заявив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

"Якби росія була справді зацікавлена в припиненні насильства та кровопролиття, яке принесла українцям, вона б негайно пішла з України. І ця війна одразу б закінчилася, але, схоже, вона цього не хоче", — наголосив Пет Райдер.

За його словами, США і надалі зосереджуватимуть увагу на підтримці України на допомозі у сфері безпеки, оскільки українці борються за свою країну.


Українавійнарф тероризмПентагон

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