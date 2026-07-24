Пентагон вніс 33 російські наукові установи до списку загроз для нацбезпеки США

У Пентагоні заявили, що ці організації причетні до діяльності, яка створює ризик незаконного привласнення результатів досліджень.

Міністерство оборони США оновило перелік іноземних установ, які ведуть проблемну діяльність, додавши до нього 130 академічних і дослідницьких організацій із Китаю, росії та Ірану.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

До списку потрапили 33 російські установи, зокрема Московський державний технічний університет імені Баумана, Московський державний університет імені Ломоносова, Московський авіаційний інститут, а також низка інститутів російської академії наук.

У Пентагоні заявили, що ці організації причетні до діяльності, яка створює ризик незаконного привласнення результатів досліджень, профінансованих урядом США. На думку американської влади, це може сприяти втручанню в американські наукові розробки та становити загрозу національній безпеці.

Міноборони США закликало американські університети, науковців і компанії проявляти обережність під час співпраці, фінансування або обміну даними з установами, включеними до цього переліку.