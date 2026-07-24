Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пентагон вніс 33 російські наукові установи до списку загроз для нацбезпеки США

24 липня 2026, 17:20
Пентагон вніс 33 російські наукові установи до списку загроз для нацбезпеки США
Фото: afp.com
У Пентагоні заявили, що ці організації причетні до діяльності, яка створює ризик незаконного привласнення результатів досліджень.

Міністерство оборони США оновило перелік іноземних установ, які ведуть проблемну діяльність, додавши до нього 130 академічних і дослідницьких організацій із Китаю, росії та Ірану.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

До списку потрапили 33 російські установи, зокрема Московський державний технічний університет імені Баумана, Московський державний університет імені Ломоносова, Московський авіаційний інститут, а також низка інститутів російської академії наук.

У Пентагоні заявили, що ці організації причетні до діяльності, яка створює ризик незаконного привласнення результатів досліджень, профінансованих урядом США. На думку американської влади, це може сприяти втручанню в американські наукові розробки та становити загрозу національній безпеці.

Міноборони США закликало американські університети, науковців і компанії проявляти обережність під час співпраці, фінансування або обміну даними з установами, включеними до цього переліку.

ПентагонСШАросія загроза

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Секс, брехня та відео – Крейг Анґер
Переклад iPress – 24 липня 2026, 15:52
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
LifeStyle
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 липня 2026, 12:43
Морські дрони та межі
Технології
Морські дрони та межі "військової магії". Ця технологія – далеко не панацея – Девід Екс
Переклад iPress – 24 липня 2026, 08:04
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 липня 2026, 13:12
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Політика
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Переклад iPress – 23 липня 2026, 11:19
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Політика
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Переклад iPress – 23 липня 2026, 08:20
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Політика
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Переклад iPress – 22 липня 2026, 15:39
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Cуспільство
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2026, 12:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється