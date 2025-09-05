Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Пентагон все ж таки буде перейменовано – NYT

05 вересня 2025, 09:35
Пентагон все ж таки буде перейменовано – NYT
Фото: afp.com
Трамп скоро підпише указ про перейменування Пентагону на Міністерство війни
Президент США Дональд Трамп готується в п'ятницю підписати указ, згідно з яким Міністерство оборони (Пентагон) буде перейменовано на Міністерство війни, заявили в Білому домі. Цей крок є частиною обіцянки президента про перебудову місії збройних сил. Раніше ця назва - "Міністерство війни" - використовувалася протягом понад 150 років - аж до кінця Другої світової війни.
 
 Про це пише The New York Times.
 
Цей очікуваний крок підкреслює прагнення Трампа перебудувати армію відповідно до своїх цілей - надати їй більш агресивного іміджу за рахунок демонстрації бойових можливостей,
 
Трамп намагається показати силу армії, а не "wokeness", яку він і міністр оборони Піт Хегсет вважають причиною падіння бойового духу за Байдена. Він часто нагадує про те, що США відігравали ключову роль у світових війнах і каже, що цим досягненням приділяють надто мало уваги.
 
Уперше ідея прозвучала в серпні в Овальному кабінеті, коли Трамп сказав, що назва звучить "якось краще". За його словами, зміна назви стане нагадуванням про перемоги армії під старою назвою - він послався на Першу і Другу світові війни.
 
"У нас була неймовірна історія перемог, коли це було Міністерство війни", - наголосив американський лідер.
 
Також він зазначив, що Міністерство оборони звучить "занадто оборонно", хоча США крім оборони також хочуть вміти наступати.
 
Сенатор-республіканець Рік Скотт, затятий прихильник Трампа, заявив, що ця зміна відображатиме "реальні можливості Америки вигравати війни, а не тільки реагувати на них", назвавши збройні сили США "найсмертоноснішою бойовою силою на планеті". Тоді як сенатор-демократ Енді Кім виступив проти такої ініціативи: "Американці хочуть запобігати війнам, а не виставляти їх напоказ".

 

