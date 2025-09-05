Пентагон все ж таки буде перейменовано – NYT

Трамп скоро підпише указ про перейменування Пентагону на Міністерство війни

Президент США Дональд Трамп готується в п'ятницю підписати указ, згідно з яким Міністерство оборони (Пентагон) буде перейменовано на Міністерство війни, заявили в Білому домі. Цей крок є частиною обіцянки президента про перебудову місії збройних сил. Раніше ця назва - "Міністерство війни" - використовувалася протягом понад 150 років - аж до кінця Другої світової війни.

Про це пише The New York Times.

Цей очікуваний крок підкреслює прагнення Трампа перебудувати армію відповідно до своїх цілей - надати їй більш агресивного іміджу за рахунок демонстрації бойових можливостей,

Трамп намагається показати силу армії, а не "wokeness", яку він і міністр оборони Піт Хегсет вважають причиною падіння бойового духу за Байдена. Він часто нагадує про те, що США відігравали ключову роль у світових війнах і каже, що цим досягненням приділяють надто мало уваги.