Пентагон виділяє майже $7 млрд на виробництво бомб для України

Компанія Boeing уклала контракт на постачання бомб малого діаметра на суму $6,9 млрд.

Міністерство оборони США уклало контракти на загальну суму понад $33 млрд із низкою компаній для проведення досліджень і розробок у рамках Інформаційно-аналітичного центру Пентагону.

Про це повідомляє пресслужба американського оборонного відомства.

Серед компаній, які отримали контракти, – American Systems Corp., DCS Corp., Peraton Inc. та інші. Роботи виконуватимуться до 2027 року в різних місцях, зазначених в індивідуальних замовленнях.

Компанії, включно з Apogee Engineering LLC та Joint Research and Development LLC, також отримали аналогічні контракти на дослідження та розробки на суму понад 33 мільярди доларів. Фінансування на 2024 і 2025 роки вже частково виділено.

Компанія Boeing уклала контракт на постачання бомб малого діаметра на суму $6,9 млрд. Виробництво налагоджено у Сент-Луїсі, штат Міссурі. Термін закінчення робіт за контрактом – 31 грудня 2035 року. США продаватимуть бомби для іноземних військових замовників, таких як Японія, Болгарія та Україна.