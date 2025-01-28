Пентагон вивільнив додаткові гроші на винищувачі F-35
28 січня 2025, 12:07
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Пентагон затримував близько 5 млн доларів за літак для 106 із 110 літаків F-35, які Lockheed поставив минулого року.
Пентагон зменшує кошти, утримані від компанії Lockheed Martin, для винищувачів F-35, на 1,2 мільйона доларів за літак.
Про це пише Bloomberg.
Видання додає, що підрядник працює над перевіркою та встановленням останньої версії найпотужнішого обладнання та програмного забезпечення винищувача.
Пентагон затримував близько 5 мільйонів доларів за літак для 106 із 110 літаків F-35, які Lockheed поставив минулого року.
Офіс F-35 Міністерства оборони США повідомив, що компанія “досягнула прогресу в розробці та перевірці пакета апаратного та програмного забезпечення TR3”, тому вона “задовольнила критерії щодо зменшення початкового утримання приблизно на 1,2 мільйона доларів США для кожного літака”.
Невідомо скільки раніше утриманих коштів виплатили та чи є це майбутні виплати.
“Декларація Пентагону про поступовий прогрес є хорошою новиною для найдорожчої у світі програми придбання зброї вартістю 485 мільярдів доларів”, ‒ зазначає Bloomberg.
У грудні програму F-35 висміяв Ілон Маск ‒ американський мільярдер і радник президента США Дональда Трампа.
“Деякі ідіоти все ще будують пілотовані винищувачі, такі як F-35, в епоху дронів”, ‒ сказав він.
Колишній Міністр Повітряних сил США Френк Кендалл захистив літак.
“F-35 не піде, оскільки це сучасна система, яка постійно вдосконалюється”, ‒ сказав Кендалл.