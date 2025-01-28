Пентагон вивільнив додаткові гроші на винищувачі F-35

Пентагон затримував близько 5 млн доларів за літак для 106 із 110 літаків F-35, які Lockheed поставив минулого року.

Пентагон зменшує кошти, утримані від компанії Lockheed Martin, для винищувачів F-35, на 1,2 мільйона доларів за літак.

Видання додає, що підрядник працює над перевіркою та встановленням останньої версії найпотужнішого обладнання та програмного забезпечення винищувача.

Пентагон затримував близько 5 мільйонів доларів за літак для 106 із 110 літаків F-35, які Lockheed поставив минулого року.

Офіс F-35 Міністерства оборони США повідомив, що компанія “досягнула прогресу в розробці та перевірці пакета апаратного та програмного забезпечення TR3”, тому вона “задовольнила критерії щодо зменшення початкового утримання приблизно на 1,2 мільйона доларів США для кожного літака”.