Пентагон закрив розробку гіперзвукової протикорабельної ракети HALO

Програма мала коштувати $566 млн, але Пентагон не схвалив збільшення бюджету.

Пентагон припинив розробку далекобійної гіперзвукової протикорабельної ракети HALO через брак фінансування. Проєкт входив до програми Offensive Anti-Surface Warfare Increment 2 та мав замінити існуючі дозвукові ракети, зокрема AGM-158C LRASM.

Про це повідомляє Defense Express.

Ракета HALO не створювалася як засіб прориву ППО, її завданням було скорочення часу доставки боєголовки на великі дистанції. Рішення про закриття розробки ухвалили ще восени 2024 року, повідомив контр-адмірал Стівен Тедфорд.

"Рішення було прийнято після того, як ВМС провели ретельний аналіз порівнявши пріоритети ВМС з наявними фінансовими зобов’язаннями", - зазначив він.