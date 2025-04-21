Пентагон заперечує, що Гегсет публікував секретні дані у чаті Signal

Поширену ЗМІ інформацію про те, що Гегсет ділився секретними даними про атаку на Ємен в іншому чаті Signal тм назвали "вкидом"

Після поширення в ЗМІ інформації про витік із Пентагону, в оборонному відомстві США заперечили, що їхній очільник Піт Гегсет розкрив секретну інформацію про атаку на єменських хуситів у чаті Signal із родичами.

Про це йдеться у заяві речника Пентагона Шона Парнелла.

Він назвав "вкидом" поширену ЗМІ інформацію про те, що Гегсет ділився секретними даними про атаку на Ємен в іншому чаті Signal, де були його дружина, брат і особистий адвокат.

"Вони спиралися тільки на слова людей, звільнених цього тижня, і, схоже, у них є мотив саботувати дії міністра і президента", – зазначив речник Пентагону.

Парнелл стверджує, що "у жодному із чатів у Signal не було секретної інформації, як би не намагалися викласти цю історію".

"Що правда, то це те, що офіс міністра оборони продовжує зміцнюватися і ставати більш ефективним у виконанні програми президента Трампа", – додав він.