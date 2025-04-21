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Пентагон заперечує, що Гегсет публікував секретні дані у чаті Signal

21 квітня 2025, 12:52
Пентагон заперечує, що Гегсет публікував секретні дані у чаті Signal
Фото: afp.com
Поширену ЗМІ інформацію про те, що Гегсет ділився секретними даними про атаку на Ємен в іншому чаті Signal тм назвали "вкидом"
Після поширення в ЗМІ інформації про витік із Пентагону, в оборонному відомстві США заперечили, що їхній очільник Піт Гегсет розкрив секретну інформацію про атаку на єменських хуситів у чаті Signal із родичами.
 
Про це йдеться у заяві речника Пентагона Шона Парнелла.
 
Він назвав "вкидом" поширену ЗМІ інформацію про те, що Гегсет ділився секретними даними про атаку на Ємен в іншому чаті Signal, де були його дружина, брат і особистий адвокат.
 
"Вони спиралися тільки на слова людей, звільнених цього тижня, і, схоже, у них є мотив саботувати дії міністра і президента", – зазначив речник Пентагону.
 
Парнелл стверджує, що "у жодному із чатів у Signal не було секретної інформації, як би не намагалися викласти цю історію".
 
"Що правда, то це те, що офіс міністра оборони продовжує зміцнюватися і ставати більш ефективним у виконанні програми президента Трампа", – додав він.
 
Варто зазначити, що у Пентагоні відбулась низка звільнень на тлі розслідування витоків інформації, в яких фігурували оперативні плани військових дій щодо Панамського каналу, другого авіаносця, що прямує до Червоного моря, візиту Ілона Маска і паузи в зборі розвідданих щодо України.
 
Зокрема, йдеться про керівника апарату заступника міністра оборони США Коліна Керролла, старшого радника Гегсета Дена Колдуелла, а також заступника керівника апарату Пентагону Даріна Селніка.
 
Також було звільнено керівника апарату глави Пентагону Джо Каспера. Однак для нього готують іншу посаду.

 

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