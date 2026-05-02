Пентагон затримує поставки ракет до Європи через дефіцит запасів – FT

02 травня 2026, 12:47
Пентагон затримує поставки ракет до Європи через дефіцит запасів – FT
Фото: afp.com
Пентагон повідомив країнам, що слід очікувати серйозних затримок щодо декількох ракетних систем.

Пентагон попередив європейських союзників про можливі тривалі затримки поставок американської зброї через виснаження запасів під час війни з Іраном.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дев'ять джерел.

Попередження отримали щонайменше Велика Британія, Польща, Литва та Естонія. Обговорювалися також можливі відтермінування поставок до Азії. За два місяці бойових дій США використали великий обсяг озброєнь проти Ірану, і американським військовим вже довелося перекидати зброю з інших регіонів – зокрема з Індо-Тихоокеанського, щоб заповнити дефіцит.

Що саме затримується

Затримки торкнуться боєприпасів для ракетних комплексів HIMARS, Nasams та інших систем. HIMARS використовують 14 партнерів США, зокрема Тайвань, Україна, Польща, Естонія, Австралія та ОАЕ. Nasams є на озброєнні ще більшого кола країн – від Норвегії та Фінляндії до Тайваню та України.

У Пентагоні заявили, що "ретельно оцінюють нові запити на обладнання від партнерів, а також наявні справи про передачу озброєнь, щоб забезпечити їх відповідність оперативним потребам".

Удар по Україні

Затримки вже безпосередньо позначилися на Україні. Високопоставлений український чиновник підтвердив, що поставки американської зброї до Києва затримуються з початку війни з Іраном. Президент Зеленський нещодавно попереджав, що затримки іноді призводять до того, що комплекси ППО Patriot виявляються порожніми під час ракетних атак росії.

Тайванське питання

Війна з Іраном загострила побоювання щодо того, чи вистачить США запасів зброї для стримування Китаю або перемоги над КНР у можливому конфлікті через Тайвань. Японія і Південна Корея також покладаються на американські системи – зокрема протиракетні комплекси Patriot – для власної оборони, і експерти з безпеки радять їм готуватися до затримок.

Кілька джерел FT наголосили, що затримки не є цілеспрямованим покаранням Європи, а відображають реальну стурбованість США щодо стану своїх запасів – попри те, що Трамп нещодавно різко розкритикував союзників за недостатню підтримку американських зусиль проти Ірану.

