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ПОЛІТИКА

Пентагон: Збиття ракет над Україною втягне Захід у війну з росією

04 жовтня 2024, 09:21
Пентагон: Збиття ракет над Україною втягне Захід у війну з росією
Фото: afp.com
Офіційний Київ не раз звертався до сусідніх країн з проханням допомогти у збитті російських ракет і безпілотників.

Країни Північноатлантичного союзу (НАТО) не збиватимуть ракети і дрони над територією України, адже такі дії втягнуть їх у війну з росією.

Про це повідомляє заступник речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

За її словами, допомога союзників у збитті ворожих дронів над Ізраїлем та аналогічні дії в Україні - це "два дуже різні ландшафти і поля бою".

Сінгх зазначила, що президент США Джо Байден на самому початку вторгнення росії в Україну, "доручив забезпечити Україну тим, що їй потрібно на полі бою". А Збройні сили дуже успішно використовували засоби протиповітряної оборони та інші можливості, щоб продовжувати відвойовувати свою територію.

"Держсекретар щойно розмовляв з паном Умеровим, щоб отримати останню інформацію з поля бою, щоб краще зрозуміти, які ще сили і засоби їм (Силам оборони. - ред.) можуть знадобитися, якщо такі є. Президент взяв на себе зобов'язання, що Сполучені Штати не ставлять чоботи на землю в Україні, але ми підтримуємо Україну в її зусиллях повернути свою суверенну територію", - зазначила вона.

На запитання, чи збиття ворожих цілей з території Румунії або Польщі можна вважати такою "постановкою чобота", Сінгх відповіла, що це втягне країни Заходу у війну.

"Це означало б, що ми будемо втягнуті у війну в інший спосіб. А зараз ми відчуваємо, що Україна змогла успішно захиститися від російських ударів по своїх містах, по населенню, по інфраструктурі. І ми будемо продовжувати надавати їм необхідну для цього підтримку", - сказала заступник речника Пентагону.

Офіційний Київ не раз звертався до сусідніх країн з проханням допомогти у збитті російських ракет і безпілотників, що залітають у повітряний простір та підлітають до західних кордонів країн НАТО.

Пентагонракетивійна в Україні

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