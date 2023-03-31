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Пентагон: ЗСУ закінчили навчання на ЗРК Patriot у США

31 березня 2023, 10:27
Пентагон: ЗСУ закінчили навчання на ЗРК Patriot у США
джерело slovoidilo
Група з 65-ти українських солдатів завершила навчання на системах протиповітряної оборони Patriot на базі Форт-Сіллі у штаті Оклахома.

Далі військові вирушили до Європи для взаємодії з побратимами, які проходять навчання в Європі.

Передає  Європейська правда.

Про це розкзав речник Пентагону Патрик Райдер: 

"Цього тижня 65 українських військовослужбовців сил протиповітряної оборони завершили навчання на системах Patriot у Форт Сілл, штат Оклахома, і тепер повернулися до Європи. Вони інтегруються з іншими українськими протиповітряними військами, а також із системами ППО Patriot, наданими США, Німеччиною і Нідерландами".

За словами Райдера, в кінці цього місяця очікується завершення навчання групи з понад 4000 українських солдатів у складі двох бригад, одна з яких оснащена БМП Bradley,  інша – ББМ Stryker, після чого вони повернуться в Україну.

"Наразі в Німеччині на полігонах Граффін-Бір і Хохенфельс тривають додаткові тренування з загальновійськової підготовки", – додав Патрик Райдер.

СШАЗСУPatriot

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