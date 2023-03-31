Пентагон: ЗСУ закінчили навчання на ЗРК Patriot у США
Далі військові вирушили до Європи для взаємодії з побратимами, які проходять навчання в Європі.
Передає Європейська правда.
Про це розкзав речник Пентагону Патрик Райдер:
"Цього тижня 65 українських військовослужбовців сил протиповітряної оборони завершили навчання на системах Patriot у Форт Сілл, штат Оклахома, і тепер повернулися до Європи. Вони інтегруються з іншими українськими протиповітряними військами, а також із системами ППО Patriot, наданими США, Німеччиною і Нідерландами".
За словами Райдера, в кінці цього місяця очікується завершення навчання групи з понад 4000 українських солдатів у складі двох бригад, одна з яких оснащена БМП Bradley, інша – ББМ Stryker, після чого вони повернуться в Україну.
"Наразі в Німеччині на полігонах Граффін-Бір і Хохенфельс тривають додаткові тренування з загальновійськової підготовки", – додав Патрик Райдер.