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Пентагон зупинив постачання Україні деяких ракет ППО й інших високоточних боєприпасів – Рolitico

02 липня 2025, 08:07
Пентагон зупинив постачання Україні деяких ракет ППО й інших високоточних боєприпасів – Рolitico
Фото: afp.com
Пентагон зупиняє постачання через скорочення власних запасів боєприпасів, повідомили джерела ЗМІ
Пентагон зупинив постачання Україні деяких ракет протиповітряної оборони й інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали зброї США значно скоротилися.
 
Про це написало Рolitico з посиланням на три джерела, ознайомлені із цим питанням.
 
За словами співрозмовників видання, таке рішення після перегляду американських запасів ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі.
 
Початкове рішення про зупинення надання частини допомоги Україні, яку обіцяли ще за часів адміністрації експрезидента США Джо Байдена, ухвалили на початку червня. Тепер воно набуває чинності, пише ЗМІ, додаючи, що Пентагон і Білий дім не надали коментарів щодо цього.
 
На тлі посилених атак із боку рф рішення зупинити деякі постачання викликало побоювання серед союзників Києва в Конгресі США. Вони вважають, що воно зробить Україну вразливою до подальших російських авіаударів.
 
Згодом, одна з речників Білого дому Анна Келлі офіційно підтвердила інформацію, оприлюднену у ЗМІ, щодо того, що Сполучені Штати припинять надання Україні ракет для систем протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів.
 
Як пише The Guardian, рішення пояснили "потребою поставити інтереси Америки на перше місце на тлі перегляду міністерством оборони військової допомоги іншим країнам світу". У Вашингтоні занепокоєні, що власні запаси зброї на складах зменшилися, але наголошують на "беззаперечній силі збройних сил США, про яку ви можете запитати Іран". 
 
Ракети та боєприпаси, які адміністрація Дональда Трампа відмовляється надати Києву, насправді були обіцяні як допомога у протидії російській агре
 

 

війна в Україніросія окупантиПентагон

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