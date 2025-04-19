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ПОЛІТИКА

Пентагон звільнив головного помічника міністра оборони США на тлі скандалу з витоком даних

19 квітня 2025, 14:15
Пентагон звільнив головного помічника міністра оборони США на тлі скандалу з витоком даних
wikimedia.org
Керівник апарату міністра оборони США Піта Гегсета - Джо Каспер найближчими днями залишить свою посаду.

У Пентагоні звільнили головного помічника міністра оборони Піта Гегсета. Зокрема на тлі скандалу з витоком даних.

Про це повідомляє Politico.

Керівник апарату міністра оборони США Піта Гегсета - Джо Каспер найближчими днями залишить свою посаду.

Це відбувається на тлі гучного скандалу із витоком конфіденційної інформації з Пентагону, який спричинив серйозні кадрові потрясіння в оборонному відомстві.

За даними американських ЗМІ, Каспер отримає нову посаду в тому ж відомстві.

Однак його відхід відбувається після того, як одразу кілька наближених до Гегсета чиновників були відправлені у відпустку через розслідування витоків - зокрема, це радник Ден Колдуелл, заступник начальника штабу Дарін Сельнік і керівник апарату заступника міністра оборони Колін Керролл.

За даними джерел, Керролл і Сельнік планують подати до суду через звільнення, вважаючи його незаконним. У свою чергу, деякі демократи використовують ситуацію як доказ неспроможності Піта Гегсета ефективно керувати оборонним відомством.

Ці кадрові рішення стали кульмінацією тижня кризи в Пентагоні: ситуацію ускладнив витік секретної інформації в месенджері Signal, до якого був причетний сам міністр оборони Піт Гегсет.

Також неоднозначну реакцію викликав недавній візит Ілона Маска у держустанову.

Як зазначають джерела Politico у Пентагоні, конфлікт між Каспером і деякими з відсторонених радників мав особистісний характер.

Водночас у самому оборонному відомстві побоюються, що дестабілізація керівної ланки вплине на управління всією системою.

"Будівля повністю зруйнована, і це справді впливає на керівництво міністра", - сказав високопоставлений чиновник оборони США.

СШАПентагонвитік данихSignalПіт Гегсет

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