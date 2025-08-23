Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Пентагон звільнив голову розвідки через сумніви в ефективності ударів по Ірану

23 серпня 2025, 14:59
Пентагон звільнив голову розвідки через сумніви в ефективності ударів по Ірану
джерело glavcom
Це рішення викликало критику сенаторів, які звинуватили адміністрацію Трампа у політизації розвідки та тиску на незалежність спецслужб.

Міністр оборони Піт Гегсет звільнив директора Агентства військової розвідки (DIA) Джеффрі Круза після того, як його розслідування поставило під сумнів успішність ударів США по ядерній програмі Ірану.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

За даними видання, високопоставлений представник Пентагону підтвердив, що Круз більше не обійматиме посаду директора DIA. Сенатор Марк Ворнер, член сенатського Комітету з розвідки, також підтвердив звільнення чиновника, додавши:

"Звільнення чергового високопоставленого співробітника органів національної безпеки підкреслює небезпечну тенденцію адміністрації Трампа ставитися до розвідки як до перевірки лояльності, а не як до засобу захисту країни".

Агенція зазначає, що Круз очолював розслідування, яке дійшло висновку, що удари США в червні, ймовірно, не завдали значної шкоди ключовим підземним об’єктам іранської ядерної програми. Водночас президент Дональд Трамп наполягав, що об’єкт було "повністю знищено".

Міністр оборони Гегсет відкрито заперечував оцінку агентства Круза.

"Це попередня інформація, яка просочилася в пресу, бо хтось хотів заплутати ситуацію і представити цей історичний удар як невдалий", - заявив Гегсет, .

За даними Bloomberg, Джеффрі Круз був 23-м директором Розвідувального управління Пентагону і раніше працював старшим радником з військових питань у директора Національної розвідки. 

Видання додає, що він командував ВПС та об’єднаними підрозділами на рівні ескадрильї, групи та авіакрила.

Кандидатуру Круза на посаду директора DIA було висунуто колишнім президентом Джо Байденом і одноголосно затверджено Сенатом наприкінці 2023 року.

 
ПентагонМіноборони США

