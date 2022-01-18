СПОРТ НОВИНИПеред півфіналом плей-офф відбору чемпіонату світу-2022, в якому 24 березня збірна України зіграє проти Шотландії Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) ухвалив важливе рішення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перед матчами плей-офф відбору ФІФА анулювала жовті картки
Усі попередження гравців, які не призвели до вилучень, анульовані
Фото: з вільних джерел
Усі попередження гравців, які не призвели до вилучень, анульовані, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу УАФ.
Таким чином, до матчу із Шотландією збірна України, у складі якої після групового раунду відбору було дев’ятеро футболістів, що мали по одній жовтій картці, готуватиметься без загрози дисциплінарних покарань. Це Микола Матвієнко, Едуард Соболь, Георгій Бущан, Марлос, Віталій Миколенко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Сергій Кривцов та Ілля Забарний.
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