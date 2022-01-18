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Перед матчами плей-офф відбору ФІФА анулювала жовті картки

Усі попередження гравців, які не призвели до вилучень, анульовані
Перед півфіналом плей-офф відбору чемпіонату світу-2022, в якому 24 березня збірна України зіграє проти Шотландії Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) ухвалив важливе рішення.
Перед матчами плей-офф відбору ФІФА анулювала жовті картки Фото: з вільних джерел

Усі попередження гравців, які не призвели до вилучень, анульовані, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу УАФ. 

Таким чином, до матчу із Шотландією збірна України, у складі якої після групового раунду відбору було дев’ятеро футболістів, що мали по одній жовтій картці, готуватиметься без загрози дисциплінарних покарань. Це Микола Матвієнко, Едуард Соболь, Георгій Бущан, Марлос, Віталій Миколенко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Сергій Кривцов та Ілля Забарний.

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18 01 2022 16:55
ТЕГИ: футбол, ФІФА
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