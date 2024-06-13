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Перед Самітом миру Китай просуває у світі власний план щодо війни в Україні – Reuters

13 червня 2024, 17:33
Перед Самітом миру Китай просуває у світі власний план щодо війни в Україні – Reuters
Фото: з вільного доступу
В МЗС Китаю запевняють, що мирний план Пекіна вже підтримали 45 країн.

Китай, який пропустить Саміт з мирного плану для України 15-16 червня, лобіює перед урядами інших держав свій альтернативний план.

Про це заявили 10 дипломатів, один із яких назвав кампанію Пекіна "прихованим бойкотом" глобальної зустрічі у Швейцарії, повідомляє Reuters.

Автори статті нагадали, що росія, яку не запросили на Саміт миру, назвала зустріч марною. Китай, який має тісні зв'язки з рф, заявив, що не братиме участь у конференції, оскільки вона не відповідає вимогам Пекіна, зокрема щодо участі москви.

У розмовах із країнами, що розвиваються, Китай відкрито не критикував швейцарський саміт і прямо не просив країни утриматися, сказали виданню пекінські дипломати.

Однак поінформовані про роз’яснювальну роботу сказали, що Пекін повідомив країнам, що розвиваються, що зустріч продовжить війну. Водночас безпосередньо знайомі з цим питанням два дипломати повідомили, що Китай говорив західним державам, що багато країн, що розвиваються, погоджуються з його поглядами на конференцію.

МЗС Китаю не одразу відповіло на прохання прокоментувати свої лобістські зусилля. Минулого тижня речник міністерства Мао Нін заявив: "Китай щиро сподівається, що мирна конференція не перетвориться на платформу для створення блокової конфронтації. Неприсутність на ній не означає непідтримку миру".

За словами дипломатів, із наближенням Саміту миру Китай активізував свою інформаційну роботу через зустрічі з іноземними високопосадовцями, телефонні дзвінки та повідомлення іноземним місіям на китайській платформі WeChat.

Як розповіли дипломати, спецпредставник Пекіна з євразійських справ Лі Хуей минулого місяця відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати та зустрівся з представниками країн, що розвиваються, у їхніх посольствах у Пекіні.

війна в Україніросія окупантиКитайсаміт миру

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