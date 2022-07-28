CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники ДБР завершили досудове розслідування щодо 14 працівників митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет втратив понад 35,5 млн гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перед судом постануть митники, які допомагали компанії Медведчука незаконно імпортувати нафтопродукти
Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.
Зазначається, що обвинувальні акти скеровано до суду.
Правоохоронці встановили, що впродовж 2017-2018 років компанія зі сфери впливу кума Путіна Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом зі Словаччини нафтопродукти угорського походження - легкі та середні дистиляти.
"Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром.
Під час митного оформлення службові особи митниці "не помічали" підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень", - йдеться у повідомленні ДБР.
Працівники митниці обвинувачуються у неналежному виконанні службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).
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28 07 2022 09:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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