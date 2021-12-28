ПОЛІТИКА НОВИНИПереговори між Сполученими Штатами та Росією мають відбутися 10 січня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, заплановані на 10 січня
Сполучені Штати очікують на участь з Росією в платформі Стратегічного діалогу з безпеки 10 січня. На додачу, наскільки ми розуміємо, Росія та НАТО мають намір провести зустріч Ради Росія-НАТО 12 січня, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 число
Фото: Fotolia / aviavlad
Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав в коментарі українській службі "Голосу Америки" повідомив посадовець Ради з національної безпеки США.
"Сполучені Штати очікують на участь з Росією в платформі Стратегічного діалогу з безпеки 10 січня. На додачу, наскільки ми розуміємо, Росія та НАТО мають намір провести зустріч Ради Росія-НАТО 12 січня, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 число", - повідомили в Раді з нацбезпеки США.
В адміністрації додали, що підхід президента Байдена щодо України полягає в об’єднанні союзу довкола двох шляхів: стримування та дипломатії.
"Як Альянс, ми об’єднані щодо наслідків, з якими зіткнеться Росія, якщо вона почне наступ на Україну. Але ми також єдині в нашій готовності брати участь у принциповій дипломатії з Росією", - підкреслили в Раді з нацбезпеки.
Очікується, що протягом переговорів представники США та Росії обговорять безпекову ситуацію довкола України та діяльність НАТО в Європі.
"Коли ми сядемо до переговорів, Росія може викласти на стіл свої занепокоєння, і ми також викладемо на стіл свої занепокоєння щодо діяльності Росії. Ми будемо дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну". Будуть сфери, де ми зможемо досягти прогресу, і сфери, в яких у нас будуть розбіжності. Ось у чому полягає дипломатія", - повідомили в Білому домі.
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