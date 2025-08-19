Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Переговори про гарантії безпеки за участі представників США, України і Європи очолить Рубіо

19 серпня 2025, 21:07
Марко Рубіо. Фото: trend.az
російська сторона категорично відкидає можливість розміщення будь-якого контингенту країн НАТО в Україні.
Держсекретар США Марко Рубіо керуватиме комісією із високопосадовців США, України та низки європейських держав, яка найближчими днями працюватиме над детальною пропозицією щодо гарантій безпеки для України.
 
Про це пише Axios.
 
До складу комісії входять радники з національної безпеки з України та європейських країн.
 
На зустрічі з Володимиром Зеленським 18 серпня Дональд Трамп заявив, що американських військових на українській території не буде, але він готовий розглянути надання авіаційної підтримки європейським силам, які можуть бути розміщені в Україні. Він також повторив, що Україна не стане членом НАТО, проте європейські держави можуть залучати свої війська поза межами Альянсу.
 
Наразі найбільш складною умовою для путіна є перспектива розміщення європейських сил безпеки на території України, тоді як для Зеленського найскладнішим залишається питання територіальних поступок.
 
Під час зустрічі з Трампом Зеленський сказав, що готовий обговорити територіальні питання, але лише безпосередньо з путіним. Видання повідомляє, що Трамп погодився і того ж вечора у розмові з російським диктатором закликав його зустрітися з українським президентом і бути "реалістом".
